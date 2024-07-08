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    الرياضة
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 22:27 GMT

    نجم منتخب ألمانيا السابق: ما قام به كروس في لقاء إسبانيا كان قذراً!

    اعتبر الدولي الألماني السابق ديتمار هامان أن مواطنه توني كروس، ارتكب خطأ قذرا خلال مواجهة "المانشافت" لإسبانيا الجمعة الماضي، وذلك بعدما تسبب في إصابة بيدري، نجم "لاروخا".

    نجم منتخب ألمانيا السابق: ما قام به كروس في لقاء إسبانيا كان قذراً!
    Legion-Media

    واستبعد بيدري من المشاركة في باقي مباريات بطولة كأس أمم اوروبا 2024، بعد إصابة تعرض لها في ركبته اليسرى خلال مواجهة تحدٍّ قوي من كروس في الدقيقة السادسة من المباراة التي انتهت بفوز إسبانيا على ألمانيا بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي لـ"يورو 2024".

    واعتذر كروس علنا لبيدري بعد المباراة في منشور عبر "إنستغرام"، وقبل نجم خط الوسط الإسباني اعتذار اللاعب الألماني (34 عاما) الذي كان يلعب ما تبين بعد ذلك أنها كانت مباراته الأخيرة في ملاعب كرة القدم.

    ورغم ذلك، فقد انتقد هامان، الذي سبق له خوض 59 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، مواطنه كروس بسبب تدخله العنيف بحق بيدري، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كروس ارتكب خطأ قذرا ضد بيدري الذي تعرض لإصابة خطيرة".

    وأضاف "بعد 3 أو 4 دقائق، كان ينبغي حصول كروس على البطاقة الصفراء، وبعد دقيقة واحدة دهس قدم (جناح منتخب إسبانيا) لامين جمال".

    وتابع "لو حصل كروس على البطاقة الصفراء الأولى، لما ارتكب الخطأ الثاني، ولكن بالطريقة التي سارت بها الأمور، كان من الممكن أن يطرد بعد 6 دقائق".

    وكانت مواجهة إسبانيا الأخيرة لكروس في مسيرته، بعد أن أعلن قبل أسابيع نهاية مسيرته مع فريقه ريال مدريد واعتزاله بعد "يورو 2024".

    المصدر: "موندو ديبورتيفو"

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