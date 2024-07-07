وخرج بيدري مصابا بعد مرور 8 دقائق فقط بعد تدخل عنيف من كروس خلال مباراة المنتخبين التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2024"، والتي انتهت بفوز منتخب إسبانيا (2-1).

ورد بيدري عبر حسابه على منصة "X"، اليوم الأحد، على رسالة اعتذار كروس وتمنياته للاعب الإسباني بالشفاء العاجل.

وقال النجم الإسباني: "شكرا توني كروس على رسالتك، ما حدث وارد في كرة القدم، ومسيرتك وإنجازاتك ستبقى للأبد".

وأكد بيدري أنه سيبقى بصفوف منتخب بلاده في ألمانيا، حيث تستعد إسبانيا لمواجهة فرنسا بعد غد الثلاثاء، في الدور قبل النهائي لـ"يورو 2024".

وأوضح: "جئت إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا، وسأبقى حتى نهاية البطولة، لأن الحلم لا يزال مستمرا".

وأتم "لقد حان دوري في هذا الأسبوعي للتشجيع والمساهمة بطريقة أخرى لدعم هذه العائلة العظيمة، دعمكم ودعم الجميع أمر لا يصدق. لقد مر الجزء الأصعب وبدأ طريق العودة لنكون في قمة اللعبة، إلى الأمام يا إسبانيا".

Vine a Alemania a por la #Euro2024 y aquí sigo, hasta el final. Porque el sueño, no lo duden, continúa.



Esta semana toca animar y aportar de otra manera a esta gran familia que es @SEFutbol Su apoyo y el de todos ustedes está siendo increíble. Ha pasado lo más duro y empieza el… pic.twitter.com/HP3IDLW03v — Pedri González (@Pedri) July 7, 2024

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن بيدري سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

المصدر: "@Pedri"