مباشر

الطلبات الأخيرة

    الرياضة
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 17:05 GMT

    بيدري يرد على اعتذار توني كروس (صور)

    أكد نجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني، بيدري، أنه يتقبل اعتذار النجم الألماني توني كروس، الذي تسبب في إصابته بالركبة، أنهت مشواره في "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.

    بيدري يرد على اعتذار توني كروس (صور)
    /Fabrice COFFRINI / AFP

    وخرج بيدري مصابا بعد مرور 8 دقائق فقط بعد تدخل عنيف من كروس خلال مباراة المنتخبين التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2024"، والتي انتهت بفوز منتخب إسبانيا (2-1).

    ورد بيدري عبر حسابه على منصة "X"، اليوم الأحد، على رسالة اعتذار كروس وتمنياته للاعب الإسباني بالشفاء العاجل.

    وقال النجم الإسباني: "شكرا توني كروس على رسالتك، ما حدث وارد في كرة القدم، ومسيرتك وإنجازاتك ستبقى للأبد".

    وأكد بيدري أنه سيبقى بصفوف منتخب بلاده في ألمانيا، حيث تستعد إسبانيا لمواجهة فرنسا بعد غد الثلاثاء، في الدور قبل النهائي لـ"يورو 2024".

    وأوضح: "جئت إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا، وسأبقى حتى نهاية البطولة، لأن الحلم لا يزال مستمرا".

    وأتم "لقد حان دوري في هذا الأسبوعي للتشجيع والمساهمة بطريقة أخرى لدعم هذه العائلة العظيمة، دعمكم ودعم الجميع أمر لا يصدق. لقد مر الجزء الأصعب وبدأ طريق العودة لنكون في قمة اللعبة، إلى الأمام يا إسبانيا".

    وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن بيدري سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

    المصدر: "@Pedri" 

    التعليقات

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم

    إعلام أوكراني: كييف مستعدة لنقل مقترحات سلام إلى روسيا عبر وسطاء

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

    أخبار العالم

    رئيس الوزراء السلوفاكي يدعم مبادرة أوربان للسلام في أوكرانيا