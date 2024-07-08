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    الرياضة
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 11:22 GMT

    العرض السعودي بمهلة 50 يوما يحل أزمة برشلونة

    رفض أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

    العرض السعودي بمهلة 50 يوما يحل أزمة برشلونة
    AFP

    ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يحتاج برشلونة لإجراء صفقة بيع كبرى من أجل تلبية طلبات المدرب هانز فليك في الميركاتو بالتعاقد مع جناح هداف ولاعب وسط مميز.

    وأشارت إلى أن الأنظار كانت موجهة إلى الثنائي رافينيا ورونالد أراوخو، لكن الأخير تعرض لإصابة مع منتخب أوروغواي في كوبا أمريكا سيغيب عن الملاعب بسببها حتى بداية الموسم الجديد.

    وأوضحت أن رافينيا يتصدر حاليا المشهد في صفقة البيع الكبرى لبرشلونة هذا الصيف، كما أنه حصل بالفعل على عروض مميزة من الدوري السعودي وصل بعضها إلى 100 مليون يورو بالمتغيرات.

    وذكرت أن أفضل عرض سعودي حتى الآن جاء من نادي الهلال الذي يلعب له مواطنه نيمار دا سيلفا.

    وكشفت أن رافينيا سيحصل في السعودية على ضعف راتبه مع برشلونة، بالإضافة إلى المكافآت.

    وقالت "سبورت" إن مجرد بيع رافينيا بـ80 مليون يورو فقط سيوفر للنادي الأموال التي يحتاجها للبحث عن اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم في الميركاتو.

    وأكدت أن رافينيا لا يزال يرفض عروض الرحيل، ويصر على التواجد بقميص برشلونة خلال الموسم الجديد.

    ونوهت الصحيفة أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، سيكون أمامه 50 يوما لمحاولة إقناع رافينيا بالذهاب إلى الدوري السعودي.

    المصدر: "وسائل إعلام"

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