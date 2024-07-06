وجاء تأهل منتخبي إنجلترا وهولندا إلى الدور قبل النهائي لبطولة "يورو 2024"، على حساب كل من سويسرا وتركيا على الترتيب.

ولحق منتخبا إنجلترا وهولندا بكل من منتخبي إسبانيا وفرنسا، المتأهلين إلى الدور ذاته يوم الأحد، على حساب منتخبي ألمانيا والبرتغال على الترتيب.

وفي ما يلي نتائج مباريات الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2024":

إسبانيا – ألمانيا (2-1) بعد التمديد

البرتغال - فرنسا (0-0)، ركلات الترجيح (3-5)

إنجلترا – سويسرا (1-1)، ركلات الترجيح (5-3)

هولندا – تركيا (2-1).

الدور قبل النهائي لـ"يورو 2024":

يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش

إسبانيا – فرنسا، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

يوم الأربعاء 10 يوليو 2024، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش

هولندا – إنجلترا، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة بوروسيا.

المصدر: RT