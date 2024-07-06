4 من عمالقة أوروبا.. جدول وموعد منافسات الدور قبل النهائي لـ"يورو 2024"
أسدل الستار مساء يوم السبت، على مرحلة الدور ربع النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في ألمانيا، بتأهل منتخبي إنجلترا وهولندا.
وجاء تأهل منتخبي إنجلترا وهولندا إلى الدور قبل النهائي لبطولة "يورو 2024"، على حساب كل من سويسرا وتركيا على الترتيب.
ولحق منتخبا إنجلترا وهولندا بكل من منتخبي إسبانيا وفرنسا، المتأهلين إلى الدور ذاته يوم الأحد، على حساب منتخبي ألمانيا والبرتغال على الترتيب.
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وفي ما يلي نتائج مباريات الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2024":
إسبانيا – ألمانيا (2-1) بعد التمديد
البرتغال - فرنسا (0-0)، ركلات الترجيح (3-5)
إنجلترا – سويسرا (1-1)، ركلات الترجيح (5-3)
هولندا – تركيا (2-1).
الدور قبل النهائي لـ"يورو 2024":
يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش
إسبانيا – فرنسا، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.
يوم الأربعاء 10 يوليو 2024، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش
هولندا – إنجلترا، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة بوروسيا.
المصدر: RT
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