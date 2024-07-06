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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 19:07 GMT

    إنجلترا تنجو من كمين سويسرا في "يورو 2024".. فيديو

    انتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لـ"يورو 2024"، من نظيره السويسري، بفوزه عليه بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بألمانيا.

    إنجلترا تنجو من كمين سويسرا في
    /Alberto PIZZOLI / AFP

    تقدم المنتخب السويسري بهدف سجله لاعبه بريل إيمبولو بحلول الدقيقة 75، ورد عليه المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا بهدف التعادل عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "مركور شبيل أرينا - Merkur Spiel-Arena" بمدينة دوسلدورف.

    وحسم منتخب "الأسود الثلاثة" نتيجة المباراة لصالحهم في سلسلة ركلات الترجيح، بفوزه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

    وسيكون منتخب إنجلترا في الدور قبل النهائي لـ"يورو 2024"، بانتظار الفائز من مباراة منتخبي هولندا وتركيا، التي ستجمعهما في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

    المصدر: RT 

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