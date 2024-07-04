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    الرياضة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 18:05 GMT

    مبابي يتوعد قدوته الأسطورة رونالدو.. ويتمنى له ليلة حزينة

    صرح الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، بأنه يرغب في الفوز على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المباراة بين منتخبيهما، غدا الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي لـ"يورو 2024" بألمانيا.

    مبابي يتوعد قدوته الأسطورة رونالدو.. ويتمنى له ليلة حزينة
    /OZAN KOSE, PATRICIA DE MELO MOREIRA

    وقال مبابي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة المرتقبة ضد البرتغال: "الكل يعرف أني أعشق رونالدو، هناك اتصال دائم بيننا، وسيبقى أسطورة في كرة القدم، لكن كل هذا لا يؤثر على رغبتي في الفوز عليه غدا".

    وواصل المهاجم الفرنسي: "أحترم رونالدو وبشدة، إنه يستحق كل التقدير على عظمته، لكن أتمنى ألا يحظى بليلة سعيدة غدا، نريد الوصول لنصف النهائي".

    وعن حالته البدنية، قال مبابي: "لا أظن أني في كامل الجاهزية، لا أخلق الأعذار من العدم، أحتاج لتحضير بدني جيد، الفوز بلقب اليورو؟ لا أعلم، هذا شيء في علم الغيب، كل تركيزنا منصب على مواجهة البرتغال".

    وأشار مباباي المنضم حديثا إلى صفوف ريال مدريد: "لست خليفة رونالدو في ريال مدريد، أرغب في كتابة قصتي الخاصة، كريستيانو قدوة ومثل يحتذى به، إنه لاعب فريد من نوعه، أسطورة ألهمت جيلا بالكامل، لن يوجد أحد مثله مرة أخرى".

    وانضم كليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد خلال الصيف الجاري، قادما من فريق باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

    المصدر: وكالات 

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