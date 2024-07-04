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    الرياضة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 12:36 GMT

    سيناريو يصدم رونالدو.. "أوبتا" توقع هوية المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي لـ"يورو 2024"

    وضعت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في تحليلات أرقام ونتائج الفرق خريطة المنتخبات المتوقع تأهلها للدور قبل النهائي لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة في ألمانيا.

    سيناريو يصدم رونالدو..
    AFP

    وتنطلق مواجهات الدور ربع النهائي لـ"يورو 2024" يوم غد الجمعة، بمباراتي إسبانيا وألمانيا في الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، وفرنسا والبرتغال في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

    بينما يسدل الستار على مباريات هذا الدور يوم السبت المقبل، بمواجهتي إنجلترا وسويسرا في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، وهولندا وتركيا في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

    وتوقعت إحصائيات وتحليلات منصة "أوبتا" تأهل إسبانيا على حساب ألمانيا، حيث منحت "الماتادور" نسبة فوز متوقع 55.08%، مقابل 44.92% لصالح "الماكينات" الألمانية.

    بينما توقعت "أوبتا" خروج البرتغال بقيادة النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو أمام فرنسا، بنسبة 55.1% لمنتخب "الديوك"، مقابل 45.9% للدون ورفاقه.

    ورجحت منصة "أوبتا"، كفة إنجلترا بنسبة 59.28% لتجاوز سويسرا، مقابل فقط 40.72% للفريق الذي أطاح بمنتخب إيطاليا حامل اللقب.

    وأخيرا توقت المنصة تفوق هولندا بأكبر نسبة للعبور للمربع الذهبي قبل مواجهة تركيا، وبلغت 69.14% مقابل 30.86% للأتراك.

    يذكر أن الفائزين من مباراتي إسبانيا وألمانيا، وفرنسا والبرتغال، سيلتقيان في الدور نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء المقبل، بينما سيلعب الأربعاء المتأهلان من مباراتي إنجلترا وسويسرا، وتركيا ضد هولندا.

    بينما ستلعب المباراة النهائية في ملعب برلين الأولمبي يوم الأحد 14 يوليو الجاري، في تمام الساعة ا20:00) بتوقيت غرينتش.

    المصدر: وسائل إعلام 

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