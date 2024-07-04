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    الرياضة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 14:30 GMT

    بسبب واقعة "القرص".. بيدري عن تصرفات أنطونيو روديغر في الملعب

     انتقد نجم خط وسط منتخب إسبانيا وبرشلونة، بيدري، تصرفات الألماني، أنطونيو روديغر، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب "المانشافت"، قبل اللقاء المرتقب بين المنتخبين.

    بسبب واقعة
    /IMAGO/Revierfoto / Globallookpress

    وسيواجه منتخب إسبانيا نظيره الألماني، مساء يوم غد الجمعة، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

    وسيلعب بيدري مجددا أمام أنطونيو روديغر المثير للجدل بسبب تصرفاته في الملعب، حيث تعرض للعديد من الانتقادات بعد "قرصه" للمهاجم لإسباني ألفارو موراتا في صدره خلال لقاء سابق بين ألمانيا وإسبانيا.

    وتحدث بيدري عن مواجهة روديغر، قائلا: "إنه قلب دفاع قوي وجيد جدا، لكن لا داعي للخوف منه، ولكن حركة القرص تصرف غير محترم بالنسبة لي لأنه يؤلمني ويزعجني".

    يذكر أن آخر مباراة جمعت منتخبي إسبانيا وألمانيا كانت في نهائيات بطولة كأس العالم 2022، في قطر ضمن دور المجموعات، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

    المصدر: وسائل إعلام 

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