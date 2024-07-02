ولم يتدرب ميسي بسبب الإصابة بتشنج في العضلة الضامة اليمنى خلال فوز فريقه 1-0 على تشيلي في 25 يونيو الماضي. ولم يشارك في فوز الأرجنتين 2-0 على بيرو يوم السبت الماضي.

إقرأ المزيد

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد شارك ليونيل ميسي في جزء من التدريبات الجماعية، أمس الاثنين، ما يمنح الجهاز الفني مؤشرا مبدئيا بأنه سيلحق بموقعة ربع النهائي.



وحصل ميسي على راحة لمدة 4 أيام عقب الإصابة حتى لا تتفاقم.



وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "أدى ميسي بعض التدريبات التأهيلية قبل مران الاثنين، ومن ثم شارك مع بقية المجموعة".



وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى ربع النهائي عقب تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط.

المصدر: "وكالات"