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    الرياضة
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 12:10 GMT

    موقف ميسي من اللحاق بموقعة الإكوادور

    عاد النجم ليونيل ميسي للتدريبات الجماعية في صفوف منتخب الأرجنتين اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإكوادور المقرر لها الجمعة المقبل في ربع نهائي كوبا أمريكا.

    موقف ميسي من اللحاق بموقعة الإكوادور
    AFP

    ولم يتدرب ميسي بسبب الإصابة بتشنج في العضلة الضامة اليمنى خلال فوز فريقه 1-0 على تشيلي في 25 يونيو الماضي. ولم يشارك في فوز الأرجنتين 2-0 على بيرو يوم السبت الماضي.

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    ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد شارك ليونيل ميسي في جزء من التدريبات الجماعية، أمس الاثنين، ما يمنح الجهاز الفني مؤشرا مبدئيا بأنه سيلحق بموقعة ربع النهائي.

    وحصل ميسي على راحة لمدة 4 أيام عقب الإصابة حتى لا تتفاقم.

    وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "أدى ميسي بعض التدريبات التأهيلية قبل مران الاثنين، ومن ثم شارك مع بقية المجموعة".

    وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى ربع النهائي عقب تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط.

    المصدر: "وكالات"

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