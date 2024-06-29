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الروسية شنايدر تحرز لقب دورة هامبورغ على حساب فيكيتش

الرياضة

الروسية شنايدر تحرز لقب دورة هامبورغ على حساب فيكيتش
AP
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فازت الروسية الشابة دايانا شنايدر بلقبها الأول على الملاعب العشبية بعد تتويجها بدورة "باد هامبورغ" الألمانية للتنس اليوم السبت على حساب الكرواتية دونا فيكيتش 6-3 و2-6 و6-3.

ويأتي فوز ابنة الـ20 عاما كأفضل تحضير لها قبل انطلاق بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، رافعة رصيدها إلى لقبين في مسيرتها.

وتستهل شنايدر، المصنفة 47 عالميا، مشوارها في بطولة ويمبلدون بمواجهة صعبة نسبيا أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 42 بعد غد الاثنين.

وقالت شنايدر التي فازت بأول لقب لها في دورات "دبليو تي أيه" في دورة هوا هين التايلندية في فبراير الماضي، إنه "كان أسبوعا رائعا بالنسبة لي. تمكنت من خوض أحد أفضل الأسابيع في حياتي هنا (في هامبورغ)، لذا أتمنى أن أستمر على هذا المنوال".

المصدر: وكالات

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