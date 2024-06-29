الروسية شنايدر تحرز لقب دورة هامبورغ على حساب فيكيتش

فازت الروسية الشابة دايانا شنايدر بلقبها الأول على الملاعب العشبية بعد تتويجها بدورة "باد هامبورغ" الألمانية للتنس اليوم السبت على حساب الكرواتية دونا فيكيتش 6-3 و2-6 و6-3.

ويأتي فوز ابنة الـ20 عاما كأفضل تحضير لها قبل انطلاق بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، رافعة رصيدها إلى لقبين في مسيرتها.

The biggest title of her life 🏆



Diana Shnaider picks up her first WTA 500 title in Bad Homburg!#BHO24pic.twitter.com/217nnGr6B1 — wta (@WTA) June 29, 2024

وتستهل شنايدر، المصنفة 47 عالميا، مشوارها في بطولة ويمبلدون بمواجهة صعبة نسبيا أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 42 بعد غد الاثنين.

A player to keep your eyes on this year 👀



Diana Shnaider | #BHO24pic.twitter.com/7VtlEUhgF7 — wta (@WTA) June 29, 2024

وقالت شنايدر التي فازت بأول لقب لها في دورات "دبليو تي أيه" في دورة هوا هين التايلندية في فبراير الماضي، إنه "كان أسبوعا رائعا بالنسبة لي. تمكنت من خوض أحد أفضل الأسابيع في حياتي هنا (في هامبورغ)، لذا أتمنى أن أستمر على هذا المنوال".

المصدر: وكالات