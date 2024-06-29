بايرن ميونخ يستعيد الكرواتي ستانيشيتش من ليفركوزن

استعاد بايرن ميونخ خدمات المدافع الكرواتي يوسيب ستانيشيتش ووقع معه عقدا جديدا يمتد حتى 2027، وذلك بعدما لعب الموسم المنصرم مع باير ليفركوزن على سبيل الإعارة من النادي البافاري.

وقال المدافع الدولي الكرواتي "من الجميل العودة إلى الديار. كنت من مشجعي هذا النادي منذ نعومة أظافري.. اكتسبت المزيد من الثقة (الموسم الماضي مع ليفركوزن) وأعتقد أنني سأعود لاعبا أفضل"، مما كان عليه في المواسم الاحترافية التي قضاها مع بايرن بين 2020 و2021 حيث اكتفى بخوض 28 مباراة في الدوري و41 في كافة المسابقات خلال ثلاثة مواسم.

وتابع "أهدافي واضحة: تقديم كل شيء لبايرن والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".

وكان ليفركوزن يمني النفس بالإبقاء على خدمات الكرواتي البالغ 24 عاما بعدما لعب دورا مؤثرا في قيادته إلى لقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخ النادي، إضافة إلى إحرازه الكأس ووصوله إلى نهائي مسابقة "يوروبا ليغ"، وذلك بخوضه 38 مباراة في كافة المسابقات، سجل خلالها أربعة أهداف، بينها واحد في مرمى النادي البافاري بالذات (3-0 في الدوري).

المصدر: وكالات