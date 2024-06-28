رسميا.. الزمالك يحسم موقفه بشأن استكمال الدوري المصري

أعلن نادي الزمالك اليوم الجمعة، العودة لاستكمال مباريات الدوري المصري لكرة القدم بداية من مباراة سيراميكا كليوباترا المقررة غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدوري الممتاز.

وقد رفض الزمالك الثلاثاء الماضي خوض مواجهته ضد غريمه الأهلي في الجولة الـ27، بسبب ما وصفه "غياب مبدأ تكافؤ الفرص، الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

وأكد الزمالك في بيان رسمي اليوم الجمعة: "أثبت النادي يقينا بأفعاله وممارساته احترامه الحقيقي غير المشروط لقيمه وثوابته، فقد تعامل مع أزمة الجدول المعدل لمباريات الدوري بكل شفافية، وأعلن عن موقف حاسم استهدف صالح الرياضة المصرية، وتحقيق العدالة لكل الأندية، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والوصول إلى إصلاح شامل للمنظومة الرياضية التي أصابها كثير من اليأس والوهن من ضياع العدالة وتغليب لغة المصالح الشخصية".

وأضاف: "مجلس الإدارة التزم في ذلك الطرق الشرعية، مؤكدا حرصه على نجاح وانتظام المسابقات، مع تأكيد احترامه لكل الأطراف على نحو يليق بمكانته ويتفق مع مبادئه، إلى أن أدرك العقلاء حقيقة وعدالة موقف النادي، وانضم إلينا عدد غير قليل من أعضاء المنظومة الرياضية، أعلن بعضهم موقفه ونحترم رغبه البعض إرجاء الإعلان عن ذلك لأسباب نتفهمها".

وتابع: "توالت اجتماعات ولقاءات الجهات المعنية وبدأت الاستجابة للمطالب المشروعة وتحركت عجلة التغيير، واتخذت خطوات إيجابية تم إعلانها مع تحديد جدول زمني محدد، لاستكمال باقي المطالب نحو تحديث وتطوير منظومة رياضية تليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية".

وأردف: "بعد دراسة وتقييم شامل للموقف، قرر المجلس بالنظر إلى الخطوات الإيجابية التي تحققت إثر وقفتنا الحاسمة، وما تلقيناه من تعهدات التعاون مع تلك الخطوات والعودة لاستكمال مباريات بطولة الدوري".

وأكمل البيان: "جماهير الزمالك الواعية نقول إن مجلس الإدارة يتخذ مواقفه بحسابات دقيقة تراعي جميع الاعتبارات التي تتعلق بمصالح النادي المشروعة، ولا يصطنع المعارك، ولا يخوض معركة إلا في حدود ما تقتضيه الظروف، ونؤكد مجددا أن المجلس يتفهم مطالبكم ويقدر مشاعركم ويحترم جميع وجهات النظر، ويبذل كل طاقته لإسعادكم والمحافظة على حقوق النادي".

وأتم: "يجب أن يعلم الجميع أن الموقف الحاسم لنادي الزمالك وما تحقق من نتائج قد أزعج بعض المنتفعين ذوي النفوس الضعيفة وأصحاب المصالح الشخصية وهواة الفتن، فانطلقوا عبر أبواق وسائل إعلامية ونشرات صحفية وأوعزوا إلى سفهائهم، منهم من كان له من اسمه في خلقه نصيب، يتحدثون بلغة تليق بهم يترفع نادي الزمالك أن يتردى إلى حيث يحط هؤلاء رحالهم، إلى هؤلاء نقول لا جدوى مما تفعلون، لا نشاطركم ما ترديتم إليه فقد مضى عهد زينتم فيه الباطل وأزهقتم الحق ولن تعود عقارب الساعة للوراء".

المصدر: موقع نادي الزمالك