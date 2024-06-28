الشحات يقود الأهلي لتحقيق فوز جديد في الدوري المصري (فيديو)

واصل نادي الأهلي سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري المصري لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه فاركو بنتيجة 2-1 اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ28 من المسابقة.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لجناحه حسين الشحات الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 39 و57، بينما أحرز جيفرسون إينكادا من غينيا بيساو هدف فاركو الوحيد في الدقيقة 59.

النينجا حسين الشحات يمنح القلعة الحمراء 3 نقاط غالية 🦅👌 أهداف مباراة الأهلي وفاركو 2-1 في دوري نايل #ONTime_Sportspic.twitter.com/KDo7bXdBd3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 28, 2024

وهذا الفوز هو التاسع على التوالي لنادي الأهلي بالدوري، فرفع رصيده إلى 48 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر بـ62 نقطة.

📸 الفوز التاسع على التوالي للأبطال في رحلة الدفاع عن اللقب 🦅#يلا_يا_أهليpic.twitter.com/TSElrdiPYW — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 28, 2024

في المقابل، توقف رصيد فاركو عند 25 نقطة (28 مباراة) في المركز الـ15.

المصدر: RT