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الشحات يقود الأهلي لتحقيق فوز جديد في الدوري المصري (فيديو)

الرياضة

الشحات يقود الأهلي لتحقيق فوز جديد في الدوري المصري (فيديو)
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واصل نادي الأهلي سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري المصري لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه فاركو بنتيجة 2-1 اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ28 من المسابقة.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لجناحه حسين الشحات الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 39 و57، بينما أحرز جيفرسون إينكادا من غينيا بيساو هدف فاركو الوحيد في الدقيقة 59.

وهذا الفوز هو التاسع على التوالي لنادي الأهلي بالدوري، فرفع رصيده إلى 48 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر بـ62 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد فاركو عند 25 نقطة (28 مباراة) في المركز الـ15.

المصدر: RT

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