ميدو يكشف عن مرشحه للفوز بـ"يورو 2024"

رشح المهاجم الدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو، المنتخب البرتغالي للفوز بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليا في ألمانيا.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية، إن البرتغال تلعب بطريقة رائعة تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، وتجيد استغلال الأطراف بصورة كبيرة.

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وأوضح أنه يتمنى تتويج قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بكأس أوروبا 2024، مشيرا إلى أن "الدون" نموذج رائع لأي رياضي.

وتأهلت البرتغال إلى ثمن نهائي "يورو 2024" في صدارة المجموعة السادسة برصيد ست نقاط، أمام تركيا (ست نقاط أيضا) التي حجزت البطاقة الثانية، وجورجيا (أربع نقاط) التي ضمنت تأهلها ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بين المجموعات الست.

وسيلعب منتخب البرتغال الفائز باللقب القاري عام 2016، في الدور المقبل ضد سلوفينيا الاثنين المقبل.

المصدر: وكالات