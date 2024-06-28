تحطم سيارة رياض محرز الفارهة في حادث سير (صور)

تعرضت إحدى سيارات النجم الجزائري رياض محرز لحادث مروري في مقاطعة تشيستر في شمال غرب إنجلترا، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن".

ونشرت الصحيفة البريطانية صورا للحادث الذي تعرضت له سيارة محرز، من دون الإشارة إلى ما إذا كان النجم الجزائري هو من كان يتولى القيادة أثناء وقوع الحادث.

وجاء في تقرير الصحيفة: "تركت سيارة رياض محرز الخارقة من طراز أودي مغطاة بالخدوش بعد تعرضها لحادث سير".

وتابعت: "اصطدمت سيارة أودي RS6 ذات المقود الأيسر بشاحنة بيضاء في مقاطعة تشيستر، ويقال إن الاصطدام وقع ظهر يوم الخميس 27 يونيو".

ونوهت بأنه "لم يتضح من كان يقود السيارة أثناء تعرضها للحادث".

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وتظهر الصور السيارة السوداء، التي تبلغ قيمتها 220 ألف جنيه إسترليني، وقد تعرضت لخدوش كبيرة في الجناح الأمامي لجهة الراكب.

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ويبدو أيضا أن الضرر قد لحق بالعجلة الأمامية لجهة الراكب، وأظهرت صورة أخرى السيارة وهي موضوعة على الجزء الخلفي لشاحنة السحب.

يذكر أن محرز يدافع حاليا عن ألوان نادي الأهلي السعودي الذي انضم إليه في صيف العام الماضي قادما من نادي مانشستر سيتي بعد أن قضى في صفوف الأخير ستة مواسم ناجحة.

المصدر: "ذا صن"