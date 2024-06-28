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لاعب منتخب صربيا يشتبك مع مشجع في حانة قبل مغادرة "يورو 2024"

الرياضة

لاعب منتخب صربيا يشتبك مع مشجع في حانة قبل مغادرة
Globallookpress
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أفادت تقارير بأن أحد لاعبي منتخب صربيا اشتبك مع أحد المشجعين قبل خروج فريقه من بطولة أمم أوروبا 2024.

وفشلت صربيا في التأهل إلى دور الـ 16 بـ كأس أمم أوروبا، بعد أن احتلت المركز الأخير في المجموعة الثالثة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية نقلا عن "تليغراف" الصربي، اشتبك فانيا ميلنكوفيتش سافيتش حارس مرمى منتخب صربيا مع مشجع في مشاجرة عنيفة، في حانة بألمانيا يرتادها جمهور صربيا في ميونخ.

ونفى المدرب دراجان ستويكوفيتش التقارير التي تفيد بوجود أي معارك، سواء داخل المعسكر التدريبي لفريقه أو في أي مكان آخر، على عكس ما قاله مدير الحانة في ميونخ.

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وقال مدير الحانة: "جاء فانيا إلى المقهى الخاص بنا، لكن الأمن عند المدخل لم يتعرف عليه ولم يرغبوا في السماح له بالدخول لأنه كان يرتدي سروال المنتخب الوطني، مما أثار غضبه ووقع شجار".

وأضاف: "تدخلت سريعا، أمسكت بيده وقلت له أن يدخل معي، لكنه رفض، كل شيء حدث في حديقة المطعم، ولم أسمع ما قالوه لبعضهم البعض، أنا سعيد لأننا في النهاية قمنا بحل كل شيء".

فانيا ميلينكوفيتش سافيتش لاعب تورينو، وشقيق الدولي سيرجي، كان حارس مرمى صربيا الأساسي في كأس العالم 2022 لكنه لم يلعب دقيقة واحدة في بطولة أوروبا.

المصدر: "وسائل إعلام"

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