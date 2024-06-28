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48 دقيقة فقط تعكس أزمة داخل معسكر فرنسا في يورو 2024

الرياضة

48 دقيقة فقط تعكس أزمة داخل معسكر فرنسا في يورو 2024
Globallookpress
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ظهر ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، في حالة عصبية خلال تدريبات الديوك أمس الخميس، وذلك عقب التأهل إلى دور الـ16 بيورو 2024 في وصافة المجموعة الرابعة خلف النمسا.

وتأهل منتخب فرنسا إلى دور الـ16 من بطولة الأمم الأوروبية كوصيف للمجموعة الرابعة بـ5 نقاط، بعدما تغلب على النمسا (1-0) وتعادل مع هولندا سلبيا ومع بولندا (1-1).

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن هناك حالة من عدم الرضا لدى المدرب الفرنسي بشأن لاعب الوسط إدواردو كامافينجا، حيث لا يعتبره ضمن القوام الأساسي للديوك في البطولة.

وأوضحت أن ديشامب دخل في مناقشة حادة مع كامافينجا، في أعقاب التعادل مع بولندا، حيث قام بتوبيخه بسبب تأخره في الانضمام للمجموعة، بينما كان يربط حذاءه بملعب التدريبات.

وأشارت إلى أن كامافينجا لم يبدأ أي مباراة أساسيا مع منتخب فرنسا خلال اليورو، حيث لعب 19 دقيقة فقط أمام النمسا و29 دقيقة أمام بولندا، وجلس على دكة البدلاء طوال مدة مباراة هولندا.

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وفي نفس السياق، نشرت شبكة "موندو ديبورتيفو"، مقطع فيديو يظهر ديشامب في محادثة طويلة مع كامافينجا خلال تدريبات منتخب فرنسا، وتظهر على وجه المدرب ملامح الامتعاض أثناء إعطاء لاعب ريال مدريد التعليمات.

يذكر أن فرنسا ستواجه بلجيكا الاثنين المقبل في ثمن النهائي، على ملعب "مركور شبيل أرينا" بمدينة دوسلدورف الألمانية.

المصدر: "وكالات"

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