ميسي يثير الشكوك قبل مواجهة بيرو في كوبا أمريكا

تحوم الشكوك حول حالة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، قبل خوض الفريق آخر مبارياته، في دور مجموعات كوبا أمريكا 2024.

وكشفت بعض التقارير الصحفية، عن تفاصيل إصابة قائد منتخب الأرجنتين، وذلك قبل مباراة بيرو المقبلة في كوبا أمريكا 2024.

وكان منتخب الأرجنتين فاز على تشيلي 1-0، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ليحسم تأهله بشكل رسمي لدور الـ 16.

وبحسب صحيفة "الأتلتيك"، فإن ميسي غاب عن مران بطل العالم، أمس الخميس، استعدادا لمواجهة بيرو في ختام الدور الأول.

إقرأ المزيد

وأفادت بأنه من المتوقع غياب ميسي عن المباراة المقبلة، لإراحته قبل مباراة ربع النهائي، المقررة يوم 4 يوليو المقبل، بسبب شعوره بإنزعجات عضلية بعد مباراة تشيلي الماضية، التي شهدت فوز راقصي التانغو (1-0).

وتابعت تقارير صحفية أرجنتينية، بأن مدرب المنتخب ليونيل سكالوني لن يجازف بمشاركة ميسي في مباراة ستكون تحصيل حاص للمنتخب الأرجنتيني، خاصة بعد حسم التأهل للدور القادم.

وأكدت التقارير، أن تشكيلة منتخب الأرجنتين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ستشهد تغييرات عديدة، بسبب شعور العديد من اللاعبين بالإجهاد.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن كندا الوصيفة.

المصدر: "وسائل إعلام"