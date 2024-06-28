منتخب أوروغواي يستعرض عضلاته أمام بوليفيا في كوبا أمريكا

حقق منتخب أوروغواي فوزا عريضا على نظيره منتخب بوليفيا 5-0، في المباراة التي جمعت بينهما فجر الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وجاءت خماسية أوروغواي عن طريق فاكوندو بيليستري (8) وداروين نونيز (21) وماكسمليانو أراوخو (77) وفيدي فالفيردي (81) ورودريجو بيتنانكور (89).

Rodrigo Bentancur con la pincelada final 🌟 pic.twitter.com/rnv4CUw2rh — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 28, 2024

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وواصل منتخب أوروغواي فوزه الثاني في البطولة، بعدما استهل مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024، بفوز على بنما بثلاثية مقابل هدف.



وبهذا الفوز رفعت أوروغواي، رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وضمنت التأهل إلى ربع النهائي.

فيما ظل منتخب بوليفيا في ذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط، ليودع البطولة تقريبا، لأن تأهله بات يحتاج إلى معجزة تاريخية.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة، سيلتقي منتخب أوروغواي مع منتخب أمريكا الذي تفوق بدوره على بنما فجر اليوم بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما سيلعب منتخب بوليفيا مع منتخب بنما، الثلاثاء المقبل.

المصدر: "وكالات"