كرة استثنائية لنهائي كوبا أمريكا (صورة)

أطلق اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، وشركة بوما للأدوات والمستلزمات الرياضية، الكرة الرسمية التي ستلعب بها المباراة النهائية لبطولة "كوبا أمريكا 2024".

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة، أن الكرة التي أطلق عليها اسم "كومبر"، ستكون الكرة الرسمية لنهائي كوبا أمريكا 2024، المقرر في 14 يوليو المقبل، على ملعب "هارد روك" في ميامي الأمريكية.

🚨 PUMA revela la pelota oficial de la FINAL de la Copa América 🇺🇸 2024: Cumbre Gold ⚽️. 😍 pic.twitter.com/1duwnIm9Y0 — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) May 9, 2024

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وأضاف موقع المسابقة، أن الكرة مستوحاة من شغف وعظمة كرة القدم في أمريكا الجنوبية، لافتا إلى أن التصميم الجديد يدمج الابتكار التكنولوجي مع لمسة من الأناقة.

وأوضح المصدر ذاته أن الكرة تبرز التفاصيل الذهبية المميزة، وشعارات بوما باللونين الأحمر والأزرق، التي تمثل العلم الأمريكي، على الخلفية التقليدية للكرة.

وتابع: "الكرة بتقنيتها عالية المستوى، تضمن مستويات الجودة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتحقيق أقصى مستوى من الأداء على أرض الملعب.

وأشار الموقع أيضا إلى أن اسم الكرة مستوحى من سلسلة الجبال، التي تعبر أمريكا الجنوبية بأكملها، موضحا أن تصميمها يعتمد على شكل القارة، حيث تبرز فيها خطوطها الـ16، في إشارة لعدد المنتخبات المشاركة بالبطولة.

المصدر: "وكالات"