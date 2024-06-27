حفرة عملاقة تبتلع جزءا من ملعب كرة قدم في الولايات المتحدة (فيديو)

ابتلعت حفرة عملاقة جزءا من مجمع لكرة قدم شيّد فوق منجم للحجر الجيري جنوبي ولاية إلينوي الأمريكية، ما أدى إلى سقوط عمود إنارة كبير وترك هوة واسعة في الملعب.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بعد ظهور الحفرة العملاقة أمس الأربعاء.

This is what happens when you build soccer fields above an underground mine.



A massive sinkhole has appeared in Alton, Illinois 100 feet wide by 30 feet deep. Thank goodness there was no one on the pitch when the disaster happened. pic.twitter.com/bSQg7dMIgf — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) June 27, 2024

NEW: Surveillance footage captures the moment a 100 foot wide and 30 foot deep sinkhole swallows a soccer field in Alton, Illinois.



The footage shows bleachers and a light pole getting completely swallowed by the sinkhole at Gordon Moore Park.



According to local reports, the… pic.twitter.com/NPfgz6LLBH — Collin Rugg (@CollinRugg) June 27, 2024

وقال ديفيد جوينز، عمدة مدينة ألتون حيث يقع المجمع لصحيفة (إلتون) تلغراف "لم يكن أحد في الملعب في ذلك الوقت ولم يصب أحد، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وصرح مايكل هاينز، مدير الحدائق وشؤون الترفيه بالمدينة، إن التقديرات تشير إلى أن عرض الحفرة يبلغ 30.5 مترا على الأقل وعمقها يصل إلى 15.2 مترا.

المنطقة والطرق المحيطة بها مغلقة الآن إلى أجل غير مسمى.

وقالت شركة التعدين "نيو فرونتير ماتيريالز"، إن الحفرة نتجت عن "هبوط سطحي" في منجمها تحت الأرض بالمدينة الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا إلى شمال سانت لويس على طول نهر المسيسيبي.

المصدر: أ ب