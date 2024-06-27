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حفرة عملاقة تبتلع جزءا من ملعب كرة قدم في الولايات المتحدة (فيديو)

الرياضة

حفرة عملاقة تبتلع جزءا من ملعب كرة قدم في الولايات المتحدة (فيديو)
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ابتلعت حفرة عملاقة جزءا من مجمع لكرة قدم شيّد فوق منجم للحجر الجيري جنوبي ولاية إلينوي الأمريكية، ما أدى إلى سقوط عمود إنارة كبير وترك هوة واسعة في الملعب.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بعد ظهور الحفرة العملاقة أمس الأربعاء.

وقال ديفيد جوينز، عمدة مدينة ألتون حيث يقع المجمع لصحيفة (إلتون) تلغراف "لم يكن أحد في الملعب في ذلك الوقت ولم يصب أحد، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وصرح مايكل هاينز، مدير الحدائق وشؤون الترفيه بالمدينة، إن التقديرات تشير إلى أن عرض الحفرة يبلغ 30.5 مترا على الأقل وعمقها يصل إلى 15.2 مترا.

المنطقة والطرق المحيطة بها مغلقة الآن إلى أجل غير مسمى.

وقالت شركة التعدين "نيو فرونتير ماتيريالز"، إن الحفرة نتجت عن "هبوط سطحي" في منجمها تحت الأرض بالمدينة الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا إلى شمال سانت لويس على طول نهر المسيسيبي.

المصدر: أ ب

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