فيديو يحبس الأنفاس.. رباعة أمريكية تفاجئ الحضور برد فعلها بعد خلع إصبعها أثناء رفع الحديدة

انتشر فيديو مثير على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة استثنائية للرباعة سيسيلي كايل خلال محاولتها رفع وزن 88 كيلوغراما في بطولة رفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثناء محاولتها رفع الحديدة الثقيلة خلعت الرباعة الأمريكية إصبعها الأوسط في يدها اليسرى، قبل أن تفاجئ الحضور بالتقاط الحديدة ووضعها على كتفيها ثم عاودت إعادة وضع إصبعها في مكانه واستكملت المحاولة.

وبفضل إصرارها وتحديها للصعاب، تمكنت سيسيلي كايل من رفع الحديدة الثقيلة بنجاح، مما منحها المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة.

Cicely Kyle with an insane C&J lift! 🔥



Dislocates her finger during the clean, fixes it back mid lift to complete the jerk. Absolute monster 😮‍💨 pic.twitter.com/b3pxmwI0WL — Angelo 🥩 (@Ang31ooo) June 22, 2024

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بدهشة وإعجاب مع قوة الإرادة والتصميم التي أظهرتها الرباعة في هذه اللحظة الصعبة.

المصدر: نوفوستي + وكالات