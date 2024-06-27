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فيديو يحبس الأنفاس.. رباعة أمريكية تفاجئ الحضور برد فعلها بعد خلع إصبعها أثناء رفع الحديدة

الرياضة

فيديو يحبس الأنفاس.. رباعة أمريكية تفاجئ الحضور برد فعلها بعد خلع إصبعها أثناء رفع الحديدة
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انتشر فيديو مثير على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة استثنائية للرباعة سيسيلي كايل خلال محاولتها رفع وزن 88 كيلوغراما في بطولة رفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثناء محاولتها رفع الحديدة الثقيلة خلعت الرباعة الأمريكية إصبعها الأوسط في يدها اليسرى، قبل أن تفاجئ الحضور بالتقاط الحديدة ووضعها على كتفيها ثم عاودت إعادة وضع إصبعها في مكانه واستكملت المحاولة.

وبفضل إصرارها وتحديها للصعاب، تمكنت سيسيلي كايل من رفع الحديدة الثقيلة بنجاح، مما منحها المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بدهشة وإعجاب مع قوة الإرادة والتصميم التي أظهرتها الرباعة في هذه اللحظة الصعبة.

المصدر: نوفوستي + وكالات

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