تصفيات آسيا لمونديال 2026.. برنامج مباريات الدور الثالث

أسفرت قرعة الدور الثالث من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 التي سحبت اليوم الخميس عن مجموعة ثالثة نارية ضمت ثلاثة منتخبات من كبار القارة الصفراء هي اليابان وأستراليا والسعودية.

في المقابل، حملت المجموعة الثانية نكهة عربية بتواجد خمسة منتخبات عربية إلى جانب كوريا الجنوبية وبالتالي ضمان تأهل منتخب عربي إلى النهائيات كون أول وثاني كل مجموعة يتأهل إلى كأس العالم.

أما المجموعة الأولى فأوقعت قطر بطلة آسيا مطلع العام الحالي إلى جانب إيران وأوزبكستان والإمارات وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.

وفي ما يلي برنامج الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم:

المجموعة الاولى:

- الجولة الأولى (5 سبتمبر 2024):

إيران - قرغيزستان

قطر - الإمارات

أوزبكستان - كوريا الشمالية

- الجولة الثانية (10 سبتمبر 2024):

قرغيزستان - أوزبكستان

كوريا الشمالية - قطر

الإمارات - إيران

- الجولة الثالثة (10 أكتوبر 2024):

أوزبكستان - إيران

الإمارات - كوريا الشمالية

قطر - قرغيزستان

- الجولة الرابعة (15 أكتوبر 2024):

قرغيزستان - كوريا الشمالية

أوزبكستان - الإمارات

إيران - قطر

- الجولة الخامسة (نوفمبر 2024):

الإمارات - قرغيزستان

كوريا الشمالية - إيران

قطر - أوزبكستان

- الجولة السادسة (19 نوفمبر 2024):

قرغيزستان - إيران

الإمارات - قطر

كوريا الشمالية - أوزبكستان

- الجولة السابعة (20 مارس 2025):

أوزبكستان - قرغيزستان

قطر - كوريا الشمالية

إيران - الإمارات

- الجولة الثامنة (25 مارس 2025):

إيران - أوزبكستان

كوريا الشمالية - الامارات

قرغيزستان - قطر

- الجولة التاسعة (5 يونيو 2025):

كوريا الشمالية - قرغيزستان

الإمارات - أوزبكستان

قطر - إيران

- الجولة العاشرة (10 يونيو 2025):

قرغيزستان - الإمارات

إيران - كوريا الشمالية

أوزبكستان - قطر

المجموعة الثانية:

- الجولة الأولى (5 سبتمبر 2024):

كوريا الجنوبية - فلسطين

العراق - عمان

الأردن - الكويت

- الجولة الثانية (10 سبتمبر 2024):

فلسطين - الأردن

الكويت - العراق

عمان - كوريا الجنوبية

- الجولة الثالثة (10 أكتوبر 2024):

الأردن - كوريا الجنوبية

عمان - الكويت

العراق - فلسطين

- الجولة الرابعة (15 أكتوبر 2024):

فلسطين - الكويت

الأردن - عمان

كوريا الجنوبية - العراق

- الجولة الخامسة (14 نوفمبر 2024):

عمان - فلسطين

الكويت - كوريا الجنوبية

العراق - الأردن

- الجولة السادسة (19 نوفمبر 2024):

فلسطين - كوريا الجنوبية

عمان - العراق

الكويت - الأردن

- الجولة السابعة (20 مارس 2025):

الأردن - فلسطين

العراق - الكويت

كوريا الجنوبية - عمان

- الجولة الثامنة (25 مارس 2025):

كوريا الجنوبية - الأردن

الكويت - عمان

فلسطين - العراق

- الجولة التاسعة (5 يونيو 2025):

الكويت - فلسطين

عمان - الأردن

العراق - كوريا الجنوبية

- الجولة العاشرة (10 يونيو 2025):

فلسطين - عمان

كوريا الجنوبية - الكويت

الأردن - العراق

المجموعة الثالثة:

- الجولة الأولى (5 سبتمبر 2024):

اليابان - الصين

أستراليا - البحرين

السعودية - إندونيسيا

- الجولة الثانية (10 سبتمبر 2024):

الصين - السعودية

إندونيسيا - أستراليا

البحرين - اليابان

- الجولة الثالثة (10 أكتوبر 2024):

السعودية - اليابان

البحرين - إندونيسيا

أستراليا - الصين

- الجولة الرابعة (15 أكتوبر 2024):

الصين - إندونيسيا

السعودية - البحرين

اليابان - أستراليا

- الجولة الخامسة (14 نوفمبر 2024):

البحرين - الصين

إندونيسيا - اليابان

أستراليا - السعودية

- الجولة السادسة (19 نوفمبر 2024):

الصين - اليابان

البحرين - أستراليا

إندونيسيا - السعودية

- الجولة السابعة (20 مارس 2025):

السعودية - الصين

أستراليا - إندونيسيا

اليابان - البحرين

- الجولة الثامنة (25 مارس 2025):

اليابان - السعودية

إندونيسيا - البحرين

الصين - أستراليا

- الجولة التاسعة (5 يونيو 2025):

إندونيسيا - الصين

البحرين - السعودية

أستراليا - اليابان

- الجولة العاشرة (10 يونيو 2025):

الصين - البحرين

اليابان - إندونيسيا

السعودية - أستراليا.

المصدر: RT