ملياردير جورجي يمنح مكافأة ضخمة للاعبي منتخب بلاده بعد تأهلهم التاريخي إلى ثمن نهائي "يورو 2024"

قرر الملياردير الجورجي بيدزينا إيفانيشفيلي، مكافأة منتخب بلاده الوطني لكرة القدم على تأهله التاريخي لثمن نهائي كأس أوروبا 2024 بعشرة ملايين دولار، وذلك وفق ما أعلن حزبه الحاكم.

وحققت جورجيا المفاجأة أمس الأربعاء بفوزها على البرتغال 2-0 في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة، ما سمح لها بحجز بطاقتها إلى ثمن النهائي في أول مشاركة لها في بطولة كبرى.

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وتأهل المنتخب الذي يشرف عليه المدافع الدولي الفرنسي السابق ويلي سانيول، بين أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثة في المجموعات الست خلف البرتغال وتركيا تواليا، ليتواجه في ثمن النهائي الأحد المقبل مع إسبانيا.

وقال الحزب الحاكم في بيان إن "الرئيس الفخري لحزب الحلم الجورجي الحاكم بيدزينا إيفانيشفيلي سيمنح منتخب كرة القدم الجورجي 30 مليون لاري (10.7 مليون دولار) لتأهله إلى دور الـ16 لكأس أوروبا 2024".

وأضاف "سيمنح (المنتخب) أيضا 30 مليون لاري في حالة الفوز على إسبانيا".

ويعتبر إيفانيشفيلي أغنى رجل في جورجيا، وتم تعيينه العام الماضي رئيسا فخريا لحزب الحلم الجورجي.

المصدر: وكالات