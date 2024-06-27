أغنى رجل في مصر يشتري حصة في نادي يوفينتوس الإيطالي

كشفت بيانات رسمية، عن شراء الملياردير المصري، ناصف ساويرس، أغنى رجل أعمال في مصر، حصة في الشركة المالكة لنادي يوفنتوس الإيطالي.

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وأظهر الموقع الرسمي لشركة أيكسور - Exor المالكة لنادي يوفنتوس وجود الملياردير ناصف ساويرس ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وربح الملياردير المصري ناصف ساويرس نحو 270 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، ويحتل المركز 297 ضمن أكبر أثرياء العالم.

وقفزت ثروة ناصف ساويرس إلى 8.68 مليار دولار بحلول بداية تداولات اليوم الخميس 27 يونيو 2024.

وذكرت الشركة المالية لنادي يوفنتوس على موقعها على الإنترنت، أن مجلس شركاء Exor هو مجموعة من قادة الأعمال الناجحين للغاية الذين يمثلون مجموعة واسعة من الشركات والجنسيات والخلفيات والخبرات.

وتجلب هذه المجموعة خبرات ورؤى إضافية إلى Exor لمشاركة الأفكار حول فرص الأعمال الجديدة المحتملة. ويتكون المجلس من:

مجلس إدارة شركة Exor مالكة يوفنتوس

جون إلكان - الرئيس التنفيذي لشركة Exor دانييل إيك - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Spotify جوني إيف - المؤسس المشارك لشركة LoveFrom مايكل لارسون - الرئيس التنفيذي للاستثمار، شركة Cascade Asset Management Company خورخي باولو ليمان - المساهم المسيطر، وصاحب شركة AB-InBev روث بورات - الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار والمدير المالي لشركة Alphabet وGoogle ميتشل بي رالز - المؤسس المشارك ورئيس شركة Danaher ناصف ساويرس - الرئيس التنفيذي لشركة OCI Global؛ ويحظى بكرسي في مجلس الإدارة عن -مجموعة NNS نيل شين - المؤسس والشريك الإداري، هونغشان روب شباير - الرئيس التنفيذي، تيشمان شباير جوزيف تساي - المؤسس المشارك ورئيس مجموعة علي بابا مايك فولبي - المؤسس المشارك والشريك في شركة Index Ventures روث فيرتهايمر - مؤسس ورئيس 7-Main

المصدر: القاهرة 24