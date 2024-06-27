كاد أن يودي بحياته.. رونالدو يفاجأ بقفزة غريبة في مباراة جورجيا (فيديو)

تعرض النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، لموقف غريب من قبل أحد المشجعين، عقب مباراة منتخب بلاده وجورجيا، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في "يورو 2024".

وعند نهاية المباراة وأثناء مغادرة أرض ملعب"فيلتينس أرينا"، فوجئ رونالدو، بأحد المشجعين يلقي بنفسه من المدرجات، من أجل التقاط صورة تذكارية معه، فيما قام أفراد الأمن بحماية اللاعب من قفزة المشجع الذي سقط أمامه، ليكتفي قائد البرتغال بالتعجب إزاء المشهد الذي رآه أمامه.

Security with a last moment lunge to stop a fan getting to Cristiano Ronaldo! 😳 pic.twitter.com/hCDy0jeGRe — EuroFoot (@eurofootcom) June 27, 2024

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ولم يكن الموقف الأول في البطولة الأوروبية التي يحاول فيها أحد المشجعين اقتحام المحظور للوصول إلى الدون، إذ حاول عدد من المشجعين اقتحام لقاء البرتغال الماضية أمام تركيا، والتي انتهت بفوز كتيبة المدير الفني روبيرتو مارتينيز، من أجل التقاط صورة تذكارية مع رونالدو، وتوقفت المباراة أكثر من مرة.

وفشل رونالدو للمرة الأولى في مسيرته الدولية في تسجيل أي هدف في دور المجموعات ببطولة دولية كبرى.

وستكون أمام رونالدو فرصة لتسجيل أول أهدافه في البطولة القارية الحالية عندما تلعب البرتغال ضد سلوفينيا الاثنين المقبل في الدور ثمن النهائي.

يذكر أن رونالدو يعتبر الهداف التاريخي لكأس أوروبا برصيد 14 هدفا وهو أيضا الأكثر مشاركة في البطولة القارية بست مشاركات.

المصدر: RT