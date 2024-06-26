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كأس أوروبا 2024.. فودين يغادر معسكر منتخب إنجلترا ويعود إلى بلده

الرياضة

كأس أوروبا 2024.. فودين يغادر معسكر منتخب إنجلترا ويعود إلى بلده
AP
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غادر فيل فودين معسكر منتخب إنجلترا المشارك في كأس أوروبا المقامة في ألمانيا، مؤقتا عائدا إلى بلده لـ"مسألة عائلية ملحة"، وفقا لما أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ولعب فودين (24 عاما)، الذي كان له دور كبير في تتويج فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا، جميع مباريات منتخب "الأسود الثلاثة" في دور المجموعات في "يورو 2024".

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ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان اللاعب سيكون متاحا لمباراة إنجلترا في ثمن النهائي الأحد المقبل.

ويعد فودين واحدا من عدد من نجوم منتخب إنجلترا الذين فشلوا في تكرار أدائهم على مستوى النادي في كأس أوروبا.

واكتفى المنتخب الإنجليزي الذي لم يرتق إلى مستوى التوقعات رغم تصدر المجموعة الثالثة، بفوز واحد وتعادلين، آخرهما مع سلوفينيا سلبا، بعد التعادل مع الدنمارك 1-1 والتغلب على صربيا 1-0.

وتجنبت إنجلترا مواجهة منتخبات قوية مثل ألمانيا، فرنسا، إسبانيا والبرتغال حتى نهائي "يورو 2024" في حال وصلت إلى هذا الدور.

المصدر: أ ف ب

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