"يورو 2024".. إنجلترا تؤمن صدارة مجموعتها بتعادل "هزيل" مع سلوفينيا
حسمت إنجلترا صدارة المجموعة الثالثة في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا، بتعادلها السلبي مع سلوفينيا في الجولة الثالثة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم الثلاثاء.
وتأهلت سلوفينيا بدورها إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها بحلولها بين أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث بعد جمعها ثلاث نقاط، خلف الدنمارك الوصيفة المتعادلة بدورها سلبا مع صربيا الثلاثاء.
England and Slovenia share the points 🤝— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 25, 2024
England top Group C 🏴#EURO2024 | #ENGSVNpic.twitter.com/VtUAncDydS
وستلعب الدنمارك (3 نقاط) السبت المقبل في الدور ثمن النهائي مع ألمانيا متصدرة المجموعة الأولى، فيما تعرف هوية منافسيَ إنجلترا (5 نقاط) وسلوفينيا (3 نقاط) لاحقا.
It ends 0-0 in Munich.#EURO2024 | #DENSRBpic.twitter.com/xaWfN7woh1— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 25, 2024
في المقابل، ودعت صربيا البطولة القارية بتذيلها المجموعة الثالثة بنقطتين.
المصدر: وكالات