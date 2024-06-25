"يورو 2024".. إنجلترا تؤمن صدارة مجموعتها بتعادل "هزيل" مع سلوفينيا

حسمت إنجلترا صدارة المجموعة الثالثة في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا، بتعادلها السلبي مع سلوفينيا في الجولة الثالثة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم الثلاثاء.

وتأهلت سلوفينيا بدورها إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها بحلولها بين أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث بعد جمعها ثلاث نقاط، خلف الدنمارك الوصيفة المتعادلة بدورها سلبا مع صربيا الثلاثاء.

England and Slovenia share the points 🤝



England top Group C 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#EURO2024 | #ENGSVNpic.twitter.com/VtUAncDydS — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 25, 2024

وستلعب الدنمارك (3 نقاط) السبت المقبل في الدور ثمن النهائي مع ألمانيا متصدرة المجموعة الأولى، فيما تعرف هوية منافسيَ إنجلترا (5 نقاط) وسلوفينيا (3 نقاط) لاحقا.

في المقابل، ودعت صربيا البطولة القارية بتذيلها المجموعة الثالثة بنقطتين.

المصدر: وكالات