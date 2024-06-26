رسميا.. منتخب إسبانيا يضم ثنائي برشلونة إلى تشكيلته في أولمبياد باريس ويستبعد لامين جمال

ضمت تشكيلة المنتخب الإسباني لمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس هذا الصيف نجمي برشلونة باو كوبارسي، وفيرمين لوبيز لكن من دون زميليهما في النادي الكتالوني لامين جمال.

وبعد تألقه في قلب دفاع برشلونة رغم أعوامه الـ17، كان متوقعا أن ينضم كوبارسي إلى تشكيلة المنتخب الإسباني الأول التي تخوض حاليا نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا، لكن المدرب لويس دي لا فونتي استبعده عن التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبا، خلافا لزميليه فيرمين لوبيز (21 عاما) وجمال (16 عاما).

ولمع نجم كوبارسي في النصف الثاني من الموسم المنصرم مع برشلونة، وخاض مباراته الدولية الأولى بمواجهة كولومبيا وديا في مارس الماضي.

وبما أنه ليس من العناصر الأساسية في تشكيلة منتخب إسبانيا الأول في نهائيات ألمانيا 2024، أدرج اسم فيرمين لوبيز في تشكيلة الـ22 لاعبا التي ستخوض أولمبياد باريس المقرر بين 26 يوليو و11 أغسطس، فيما استبعد جمال بعدما فرض نفسه أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة لا فوينتي التي فازت بمبارياتها الثلاث في دور المجموعات في "يورو 2024" وبلغت ثمن النهائي.

كما استدعي لاعب وسط فياريال أليكس باينا الذي شارك أساسيا في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ضد ألبانيا (1-0) بعدما كان "لا روخا" ضامنا أصلا تأهله وصدارته للمجموعة الثانية أمام إيطاليا حاملة اللقب.

وجاء استدعاء فيرمين لوبيز وباينا إلى المنتخب الإسباني الأولمبي رغم قرار الأندية الإسبانية بعدم السماح للاعبيها بخوض كأس أوروبا والألعاب الأولمبية معا.

وتأمل إسبانيا أن تعوض ما فاتها في أولمبياد طوكيو صيف 2021 حين فرطت بفرصة إحراز الذهبية للمرة الثانية فقط في تاريخها، بعد أولى عام 1992 على أرضها في برشلونة، بخسارتها النهائي أمام البرازيل حاملة اللقب 1-2 بعد التمديد (انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1).

المصدر: وكالات