النمسا تحقق مفاجأة مدوية وتتصدر المجموعة الرابعة أمام فرنسا وهولندا

حققت النمسا مفاجأة مدوية بتصدرها المجموعة الرابعة بعد فوزها على هولندا 3-2 وتقدمها على فرنسا التي سقطت في فخ التعادل مع بولندا 1-1 في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات في كأس أوروبا

وكانت هولندا الثالثة برصيد 4 نقاط ضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي مع فرنسا الثانية (5 نقاط) بعد فوز إسبانيا على ألبانيا 1-0 في المجموعة الثانية أمس الاثنين، في حين خطفت النمسا الصدارة بست نقاط.

في المباراة الأولى على الملعب الأولمبي في برلين، تقدمت النمسا بالنيران الصديقة عبر دونيل مالن الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه (6)، قبل أن تعادل هولندا مطلع الشوط الثاني بفضل كودي خاكبو (47).

وعادت النمسا لأخذ الأفضلية بهدف رومانو شميد (59)، وأدرك المنتخب البرتقالي التعادل مرة ثانية بفضل ممفيس ديباي (75)، إلا أن مارسيل سابيتسر استفاد من الهشاشة الدفاعية لرجال المدرب رونالد كومان لتسجيل هدف الفوز والصدارة (80).

وفي المباراة الثانية، افتتح كيليان مبابي رصيده التهديفي في كأس أوروبا بهدف من ركلة جزاء (56)، فيما عادل روبرت ليفاندوفسكي بالطريقة عينها (79).

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 5 نقاط ليتراجع للمركز الثاني خلف النمسا المتصدرة (6 نقاط) وأمام هولندا الثالثة (4 نقاط) ويتأهلوا سويا للدور الثاني.

أما منتخب بولندا، فقد حصل على نقطة شرفية قبل توديع منافسات "يورو 2024".

المصدر: وكالات