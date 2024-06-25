تحديد موقف مبابي من المشاركة في مواجهة فرنسا ضد بولندا

سيكون كيليان مبابي الذي تعرض لكسر في أنفه، ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا في مواجهة بولندا اليوم الثلاثاء في دور المجموعات لكأس أوروبا 2024، حسبما ذكرت تقارير فرنسية.

وتعرض مبابي لكسر في أنفه خلال مواجهة النمسا (1-0) في الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 يونيو الحالي وغاب عن مباراة القمة ضد هولندا (0-0) في الجولة الثانية الجمعة الماضي.

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وكان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان، كشف في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أن مبابي "يتحسن كل يوم" وقال في هذا الصدد "الأمر أفضل كل يوم، إنه (مبابي) أفضل اليوم من الأمس وأول أمس، بعد خضوعه للعلاج اختفى الورم الدموي بشكل جيد وهو يعتاد على القناع (لحماية ألأنف). إنه يريد اللعب غدا (اليوم) بنفس القدر الذي أراد به اللعب ضد هولندا (الجمعة في الجولة الثانية)".

وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف خلف هولندا المتصدرة، فيما تحتل بولندا المركز الرابع الأخير من دون رصيد وفقدت حظوظها في التأهل.

المصدر: أ ف ب