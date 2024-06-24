مدرب منتخب فرنسا يكشف عن آخر التطورات الصحية لمبابي

أكد مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان أن كيليان مبابي، ضحية كسر في الأنف، يتحسن كل يوم، دون أن يحدد ما إذا كان سيلعب أم لا ضد بولندا في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ضمن كأس أوروبا.

وقال ديشان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة بولندا المقررة غدا الثلاثاء: "الأمر أفضل كل يوم، إنه (مبابي) أفضل اليوم من الأمس وأول أمس، بعد خضوعه للعلاج اختفى الورم الدموي بشكل جيد وهو يعتاد على القناع (قناع لحماية الأنف). إنه يريد اللعب غدا بنفس القدر الذي أراد به اللعب ضد هولندا (الجمعة الماضي في الجولة الثانية)".

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وأضاف "القناع ليس معيقا ولكنه يحد من الرؤية قليلا، وفي بعض الحالات، يحد من زاوية الرؤية قليلا. يجب أن يعتاد عليه، حتى لو كانت التكنولوجيات اليوم تجعل من الممكن صنع أنحف الأقنعة الممكنة".

من جهته، اعتبر لاعب الوسط نغولو كانتي أن عودة مبابي يمكن أن تساعد المنتخب الفرنسي الذي لم يحرز أي هدف في مباراتين، على "التسجيل والفوز بالمباريات" كون هدف الفوز على النمسا في الجولة الأولى سجله مدافع الأخيرة ماكسيميليان فوبر بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، فيما انتهت المباراة الثانية ضد هولندا بالتعادل السلبي.

وأضاف "نعلم جميعا قدرات كيليان في إنهاء الهجمات (...) إن تواجده في التشكيلة إضافة كبيرة. لقد نسيت إلى حد ما أنه كان يرتدي قناعا. لقد ساعدنا على الفوز بالمباراة في التدريبات اليوم، لقد كان جيدا وخطيرا وحاسما. إنه يشعر بحالة جيدة وأتمنى أن يكون هذا محسوسا في المباراة".

وتعرض مبابي لكسر في أنفه بعد اصطدامه بكتف المدافع النمساوي كيفن دانسو في الدقيقة 86 من مواجهة "الديوك" ضد النمسا (1-0) الاثنين الماضي في دوسلدورف عندما ارتقى إلى كرة عرضية محاولا متابعتها برأسه.

وشارك مبابي السبت الماضي في أول مواجهة منذ إصابته ضد فريق الشباب لبادربورن، وهي المدينة التي يعسكر فيها المنتخب الفرنسي، ثم شارك بشكل طبيعي في حصة تدريبية خفيفة جدا أمس الأحد ثم حصة اليوم الاثنين.

وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف خلف هولندا المتصدرة، فيما تحتل بولندا المركز الثالث الأخير من دون رصيد وخرجت خالية الوفاض من البطولة.

المصدر: وكالات