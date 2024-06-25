استياء نيمار بعد تعادل البرازيل أمام كوستاريكا (فيديو)

سيطرت خيبة الأمل على نجم الهلال السعودي نيمار دا سيلفا مع كل فرصة ضائعة لمنتخب البرازيل، أثناء تواجده في مدرجات ملعب "صوفي" بولاية كاليفورنيا لمتابعة منتخب بلاده أمام كوستاريكا.

وتعثر "راقصو السامبا" بتعادل سلبي مخيب أمام كوستاريكا في ختام مباريات الجولة الأولى من بطولة كوبا أميركا 2024 المقامة على الأراضي الأميركية حتى 14 يوليو المقبل.

وكما حدث في عام 2019، عندما توجت البرازيل بلقب "كوبا أمريكا" للمرة التاسعة على ملعب "ماراكانا"، لن يستطيع نيمار ارتداء القميص رقم 10 بالولايات المتحدة، حيث يتعافى منذ أكتوبر الماضي من قطع في الرباط الصليبي الداخلي والغضروف المفصلي، في الركبة اليسرى.

وينبغي على لاعب سانتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق العودة للعب، في سبتمبر المقبل، ويقضي حاليا عطلة، لكنه لم ينح عملية تعافيه جانبا.

لكنه كان شاهدا على كم غير عادي من الفرص الضائعة من زملائه في منتخب البرازيل أمام المنتخب الأميركي الشمالي الطموح، خاصة خلال الشوط الثاني.

وقام مخرج اللقاء تركيز عدسته على نيمار بعد كل فرصة ضائعة لرصد ردات فعله التي كانت تعكس خيبة الأمل، وبدا واضحا استسلام النجم البرازيلي لنتيجة التعادل.

Neymar is STRESSED watching Brazil vs. Costa Rica 😵‍💫 pic.twitter.com/pprj6gdUaF — B/R Football (@brfootball) June 25, 2024

pobre neymar. Imagina ver qué Brazil depende de la basura estratosférica

sobrevalorada de vinicius y Rodrygo jajsjsjsja pobre cabron pic.twitter.com/zXMXfbL9Sn — DR. MELON (@filmfcb) June 25, 2024

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وتسببت نتيجة التعادل السلبي، في اعتلاء منتخب كولومبيا لصدارة المجموعة الرابعة، حيث فاز رفاق خاميس رودريغيز على باراغواي بنتيجة 2-1 في وقت سابق من مباريات اليوم.

ويعد التعادل السلبي للبرازيل اليوم هو الثاني منذ بداية البطولة بعد تعادل تشيلي وبيرو في منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك الأرجنتين وكندا.

المصدر: RT+ وسائل إعلام