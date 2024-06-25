مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في "يورو 2024".. القنوات الناقلة

تتواصل مساء اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ3 والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم حيث تقام مباريات حاسمة في المجموعتين الثالثة والرابعة.

وفي ما يلي برنامج مباريات الثلاثاء في يورو 2024 بتوقيت مكة الكرمة وموسكو:

المجموعة الرابعة

هولندا x النمسا- الساعة 7 مساء - على قناة beIN Sports HD 2 Max

فرنسا x بولندا- الساعة 7 مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max

المجموعة الثالثة

إنجلترا x سلوفينيا- الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max

الدنمارك x صربيا- الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 2 Max

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة (C) بعد الجولة الثانية لـ"يورو 2024":

إنجلترا – 4 نقاط.

الدنمارك – 2 نقطتين.

سلوفينيا – 2 نقطتين.

صربيا – 1نقطة.

ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة (D) بعد الجولة الثانية لـ"يورو 2024":

هولندا – 4 نقاط.

فرنسا – 4 نقاط.

النمسا – 3 نقاط.

بولندا – 0 نقطة.

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يذكر أنه يشارك في البطولة الأوروبية 24 منتخبا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.

ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم.

المصدر: RT