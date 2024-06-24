التشكيلة الأساسية لموقعة إيطاليا وكرواتيا الحاسمة

يلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره الكرواتي مساء اليوم الاثنين، في مواجهة نارية وحاسمة ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتأهل منتخب إسبانيا من المجموعة الثانية، بعدما جمع ست نقاط بانتصاره في أول جولتين على كرواتيا (3-0) وإيطاليا (2-1).

ويحتل منتخب إيطاليا، حامل اللقب، المركز الثاني مع ثلاث نقاط بعد فوزه على ألبانيا (2-1) وخسارته (0-1) أمام إسبانيا، بينما حصد المنتخب الكرواتي نقطة واحدة من تعادله (2-2) مع ألبانيا التي تملك في رصيدها نقطة واحدة وتنافس أيضا على التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وتحتاج إيطاليا إلى الفوز أو التعادل مع كرواتيا لإنهاء دور المجموعات في المركز الثاني، وتجنب الدخول في دائرة الحسابات الضيقة التي قد تؤدي إلى خروجها مبكرا من البطولة القارية.

في المقابل، يستهدف منتخب كرواتيا تحقيق الانتصار على إيطاليا في موقعة اليوم، للوصول إلي النقطة الرابعة وانتزاع بطاقة التأهل المباشرة الثانية في المجموعة الثانية إلى الدور ثمن النهائي من "يورو 2024".

وقرر المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي ونظيره الكرواتي زلاتكو داليتش الاعتماد على التشكيلتين التاليتين في مباراة اليوم:

إيطاليا: الحارس جيانلويجي دوناروما (القائد) وجيوفاني دي لورينتسو، وأليساندرو باستوني، وريكاردو كالافيوري، وفيدريكو ديماركو، وجورجينيو، ونيكولو باريلا، ودارميان، وراسبادوري، ولورينتسو بليغريني، وريتيغي.

كرواتيا: الحارس دومينيك ليفاكوفيتش، ويوسيب ستانيسيتس، ويوسيب سوتالو، ومارين بونغراسيتش، ويوشكو غفارديول، ومارسيلو بروزوفيتش، وماتيو كوفاتشيتش، ولوكا مودريتش (القائد)، وأندريه كراماريتش، وماريو باسيليتش، ولوكا سوشيتش.

المصدر: RT