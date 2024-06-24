منتخب إيطاليا يتلقى نبأ غير سار قبيل مواجهة كرواتيا الحاسمة

كشف الاتحاد الإيطالي أن مشاركة الظهير الأيمن فيديريكو دي ماركو مع المنتخب في لقاء كرواتيا مساء اليوم الاثنين غير مؤكدة، وذلك في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من كأس أوروبا 2024.

وقال الاتحاد إن "فيديريكو دي ماركو خضع لجلسة تدريب معدلة السبت بسبب إصابة في الساق اليمنى ضد إسبانيا".

وأضاف "سيتم تقييم حالته الصحية"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

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ولم يتمرن دي ماركو مدافع إنتر الذي لعب المباراة كاملة في الخسارة أمام إسبانيا 0-1 الخميس الماضي، في اليوم التالي.

وقد يعتمد المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي في مركز الظهير الأيمن على لاعب آخر من إنتر بطل الدوري، هو ماتيو دارميان، أو أندريا كامبياسو من يوفنتوس.

وتحتاج إيطاليا حاملة اللقب إلى التعادل فقط مع كرواتيا لتضمن تأهلها إلى ثمن النهائي بعد فوزها الافتتاحي على ألبانيا 2-1 في المجموعة التي ضمنت فيها إسبانيا الصدارة.

المصدر: وكالات