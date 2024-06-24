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ماذا تحتاج إيطاليا في موقعتها ضد كرواتيا لتجنب الخروج المبكر من "يورو 2024"؟

الرياضة

ماذا تحتاج إيطاليا في موقعتها ضد كرواتيا لتجنب الخروج المبكر من
AP
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أطلق على المجموعة الثانية في أمم أوروبا 2024 "مجموعة الموت" لضمها ثلاثة منتخبات كبيرة، فبعدما انتزعت إسبانيا بطاقة التأهل الأولى لثمن النهائي، تتنافس إيطاليا وكرواتيا على الثانية.

وتأهل منتخب إسبانيا من المجموعة الثانية، بعدما جمع ست نقاط بانتصاره في أول جولتين على كرواتيا (3-0) وإيطاليا (2-1).

ويحتل منتخب إيطاليا، حامل اللقب، المركز الثاني مع ثلاث نقاط بعد فوزه على ألبانيا (2-1) وخسارته (0-1) أمام إسبانيا، بينما حصد المنتخب الكرواتي نقطة واحدة من تعادله (2-2) مع ألبانيا التي تملك في رصيدها نقطة واحدة أيضا وتنافس أيضا على التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الست إلى الدور الـ16، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، يلتقي منتخبا إيطاليا وكرواتيا مساء اليوم الاثنين، بينما تلعب إسبانيا مع ألبانيا اليوم أيضا.

وتحتاج إيطاليا إلى الفوز أو التعادل مع كرواتيا لإنهاء دور المجموعات في المركز الثاني، وتجنب الدخول في دائرة الحسابات الضيقة التي قد تؤدي إلى خروجها مبكرا من البطولة القارية.

ولن تتمكن إيطاليا من الوصول إلى ثمن النهائي إذا خسرت أمام كرواتيا وفازت ألبانيا على إسبانيا.

ولن يتأهل المنتخب الإيطالي إلى ثمن النهائي متصدرا للمجموعة الثانية حتى في حال فوزه على كرواتيا وخسارة إسبانيا أمام ألبانيا لأن المنتخب الإسباني يتفوق على نظيره الإيطالي بأفضلية المواجهات المباشرة معه.

المصدر: RT

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