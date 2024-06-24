برناردو سيلفا: ندفع ثمن وجود رونالدو مع البرتغال في "يورو 2024"

خرج الجناح البرتغالي الدولي برناردو سيلفا، بتصريحات مثيرة عقب فوز منتخب بلاده على نظيره التركي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أوروبا "يورو 2024".

وشهدت مباراة البرتغال ضد تركيا، اقتحام أحد الأطفال الملعب بشكل مفاجئ من أجل احتضان قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، والتقاط الصور معه، وهو موقف ليس بجديد، نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها "صاروخ ماديرا".

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وعن هذا الأمر، قال سيلفا في تصريحات أبرزتها صحيفة "أبولا": "من المزعج إيقاف المباراة في كل مرة، ولكن هذا هو الثمن الذي تدفعه مقابل وجود لاعب مثله (رونالدو) معنا (في كأس أوروبا)".

وتطرق سيلفا للحديث عن مواجهة البرتغال وتركيا بقوله "أعتقد أننا ظهرنا بصورة جيدة، ومن الصعب مقارنة هذا اللقاء بمواجهة التشيك التي دافعت بخط مكون من خمسة لاعبين داخل منطقة الجزاء، إنها مختلفة بكل تأكيد".

وتابع "سعيد جدا بالحصول على نقاط المباراة، نحن نقترب أكثر فأكثر لهدفنا الذي لا يزال بعيدا، فنحن نرغب في التتويج، وأظهرنا العديد من الأشياء الجيدة ضد تركيا".

وكانت البرتغال قد تغلبت على التشيك بصعوبة في الجولة الأولى بنتيجة 2-1 قبل أن تهزم تركيا في الثانية (3-0) لتضمن تأهلها مبكرا إلى الدور ثمن النهائي لـ"يورو 2024، قبل مواجهة جورجيا بعد غد الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

المصدر: وكالات