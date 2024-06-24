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عملاق الدوري السعودي يقدم عرضا ضخما لضم المغربي رحيمي

الرياضة

عملاق الدوري السعودي يقدم عرضا ضخما لضم المغربي رحيمي
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كشفت تقارير صحفية إماراتية أن نجم نادي العين الدولي المغربي سفيان رحيمي تلقى عرضا مغريا للانضمام لاتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات لهذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "الخليج"، فإن عرض اتحاد جدة لضم رحيمي يلامس 20 مليون دولار، كما سيمنح اللاعب المغربي عقدا لمدة ثلاثة مواسم.

وأوضحت الصحيفة الإماراتية: "إدارة الاتحاد تسعى لحسم الصفقة بعد الإخفاقات التي تعرض لها الفريق في الموسم الماضي على كافة الأصعدة، رغم وجود العديد من النجوم الأجانب مثل الثنائي الفرنسي نغولو كانتي وكريم بنزيما".

وتابعت: "يدرس مسؤولو العين بهدوء ملف اللاعب المغربي سفيان رحيمي الحاصل على جائزة هداف دوري أبطال آسيا وأفضل لاعب في المسابقة، بعد عرض اتحاد جدة السعودي الكبير".

يذكر أن رحيمي يرتبط بعقد مع العين يمتد حتى صيف عام 2025.

المصدر: RT

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