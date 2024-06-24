بعد إصابته المروعة.. الاتحاد الهنغاري يوضح تفاصيل حالة بارناباش فارغا

أعلن الاتحاد الهنغاري لكرة القدم آخر تطورات إصابة بارناباش فارغا نجم منتخب هنغاريا المروعة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده أمام اسكتلندا في يورو 2024.

وتلقى فارغا إصابة قوية إثر احتكاك مع حارس المرمى الإسكتلندي أنغوس غون، بعد كرة مشتركة على ملعب "إم إتش بي أرينا" في مدينة شتوتغارت الألمانية، وتدخل الطاقم الطبي على الفور لتقديم الإسعافات الأولية للاعب قبل أن يتم نقله إلى خارج أرضية ملعب وسط تصفيق حار من الجمهور بعد دقائق من الرعب والقلق.

وحسب ما ذكره موقع الاتحاد الهنغاري لكرة القدم الرسمي، في بيانه الرسمي: "تعرضت عدة عظام في وجه بارناباش فارغا للكسر عقب الاصطدام أثناء المباراة، كما أصيب بارتجاج في المخ".

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وتابع بيان الاتحاد الهنغاري في بيانه: "من المرجح أن يخضع المهاجم لعملية جراحية، سيقضي الليلة في المستشفى في مدينة شتوتغارت".

وانتهت مباراة منتخب المجر ضد اسكتلندا التي جمعت بين الطرفين أمس الأحد، بفوز هنغاريا بهدف دون رد، في الجولة الثالثة ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

المصدر:"وكالات"