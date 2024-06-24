شاهد.. أوروغواي تقسو على بنما في كوبا أمريكا

بدأ منتخب أوروغواي حملته في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا 2024" في الولايات المتحدة بفوز سهل على بنما 3-1 فجر اليوم الاثنين.

وجاء ذلك ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات، التي شهدت أيضا فوز الولايات المتحدة 2-0 على بوليفيا.

وافتتح ماكسيمليانو أروخو التسجيل لأوروغواي في الدقيقة 16، قبل أن يحرز داروين نونيز وماتياس فينا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 86 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب، ليصبح فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا أول منتخب في النسخة الحالية للمسابقة يحرز 3 أهداف حتى الآن.

Uruguay d M. Bielsa ganó 3-1 a Panamà con autoridad. Jugó mbien 1PT donde Mosquera, se atajó todo. el 1er gol ? esta belleza, gran gol de Maxi Araujo 👏 cómo lo viste ?

Por el mismo grupo Usa 2-0 Bolivia Mbien @pulisic liderando @CopaAmerica

pic.twitter.com/SLqDOljSBr — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) June 24, 2024

🚨🚨| GOAL: DARWIN NUNEZ SCORES!!!



Uruguay 2-0 Panama



pic.twitter.com/qcUw1t00xj — Transfer Sector (@TransferSector) June 24, 2024

وتكفل مايكل موريلو بتسجيل هدف منتخب بنما الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للمباراة.

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بتلك النتيجة، حصل منتخب أوروغواي، الذي يتقاسم الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب مع منتخب الأرجنتين برصيد 15 لقبا لكل منهما، على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليعتلي الصدارة بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب الأمريكي، الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.

في المقابل، بقي منتخب بنما، الذي يشارك في البطولة للمرة الثانية بعد نسخة عام 2016 بالولايات المتحدة، في المركز الثالث بلا نقاط، بفارق الأهداف على منتخب بوليفيا (متذيل الترتيب).

وبذلك، واصل منتخب أوروغواي تفوقه على المنتخب البنمي، بعدما انتصر عليه في جميع مبارياتهما الأربع التي أقيمت بينهما حتى الآن، علما بأن هذه هي المواجهة الأولى بينهما في كوبا أمريكا.

المصدر: "وكالات"