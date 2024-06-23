"أرفض العمل معه".. عصام الحضري يهاجم مدرب منتخب مصر حسام حسن (فيديو)

أكد مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضري، أنه يرفض العمل مع المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" حسام حسن، مشيرا إلى أن المنتخب لا يصلح له إلا مدير فني أجنبي.

وقال عصام الحضري، خلال حواره في برنامج "يا مساء الأنوار"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أرفض العمل مع حسام حسن، مع إني حصلت على شهادات من بره".

وأضاف: "صعب اشتغل مع حسام حسن".

وواصل: "أنا جميع المدربين الذين تعاملت معهم مدربين أجانب، باستثناء إيهاب جلال، الذي لم يحصل على فرصته مع منتخب مصر".

عصام الحضري: حسام حسن عمل ايه عشان يمسك منتخب مصر.. عمره ما اخد بطولة مع أي نادي ولا حتى مع الزمالك



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وتابع "السد العالي": "مدرب الأندية لا يصلح لتدريب المنتخبات والعكس مدرب المنتخبات لا يصلح للأندية".

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واستطرد: "حسام حسن تولى تدريب أندية تنافس على الهبوط ولم يتوج في أي بطولة مع الزمالك"، وتابع الحضري: "أنا مبحبش مقولة الكابتن حسام والكابتن إبراهيم، أنا هتكلم على حسام حسن، بس، إحنا عندنا كل شوية في مصر بنقول الكابتن حسام والكابتن إبراهيم.. الكابتن حسام والكابتن إبراهيم، بيعلنوا قائمة منتخب مصر، مفيش حاجة اسمها كده، هو واحد بس المدير الفني يعلن قائمة منتخب مصر.. الكلام اللي أنا بقوله هيزعل، مش هيفرق معايا أنا اسمي عصام الحضري، مش هيفرق معايا حاجة".

ويرى عصام الحضري أن منتخب مصر لا يصلح له إلا مدير فني أجنبي، بقوله: "أنا ضد تولي مدرب أندية تدريب المنتخب.. الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، لا يصلح لتدريبهم إلا المدرب الأجنبي".

واختتم عصام الحضري: "تجربة منتخب مصر مع المدرب المحلي لم تصلح سوى مع حسن شحاتة ومحمود الجوهري".

المصدر: وسائل إعلام