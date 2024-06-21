ميشيل يكشف موقفه من رغبة الهلال في بيعه هذا الصيف

صرح البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب نادي الهلال بأنه يلتزم الصمت حيال مستقبله وينتظر قرار بطل دوري "روشن" لكرة القدم في فترة سوق الانتقالات الصيفية في 18 يوليو المقبل.

وانضم ميشيل ديلغادو (28 عاما) إلى صفوف نادي الهلال في يناير 2022، قادما من فريق فلامنغو البرازيلي، بعقد ممتد حتى 30 يونيو 2025.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن نادي الهلال قد يقرر بيع عقد ميشيل ديلغادو، وذلك وسط اهتمام بعض الأندية البرازيلية بالحصول على خدماته هذا الصيف.

قال ميشيل ديلغادو في تصريحات نشرتها شبكة "غلوبو سبورت" البرازيلية، أنه يلتزم الصمت في الوقت الحالي منتظرا قرار الهلال بشأن مستقبله.

وأشار اللاعب إلى أنه سيبحث عن ناد جديد على الفور، حال قررت إدارة الهلال رحيله في الصيف الحالي.

وأضاف: "أولا يجب أن أنتظر قرار الهلال، إذا قالوا إنهم لا يريدونني، فإنني أستطيع البحث عن ناد جديد، واليوم أتبنى سياسة التزام الصمت وأترقب القرار الخاص بي".

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تابع ميشيل ديلغادو: "حتى الآن لا أعرف عن العروض المقدمة لي، لقد طلبت من وكيل أعمالي عدم إخباري حتى 20 يونيو، ويجب أن أنتظر ما يقرره الهلال لأن عقدي مستمر معهم".

وواصل: "في حال أن الهلال قرر رحيلي، أستطيع وقتها البحث عن وجهة جديدة، وأتعامل مع الأمر ببساطة".

ويترقب نادي الهلال، معرفة الوقت المتبقي لعودة البرازيلي نيمار، لحسم موقف ميشيل حيث سيتم تسجيل الأول مكان الثاني في قائمة اللاعبين الأجانب.

وشارك ميشيل ديلغادو في 102 مباراتين مع فريق الهلال في كافة البطولات وسجل خلالها 20 هدفا، إضافة إلى 25 تمريرة حاسمة، بحسب موقع ترانسفير ماركت، المختص بإحصائيات كرة القدم.

المصدر: وسائل إعلام