رئيس الاتحاد الجديد يكشف موقفه من بنزيما والمدرب غاياردو

كشف الرئيس الجديد لنادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، لؤي ناظر، موقفه من أزمات الفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة لمستقبل المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وارتبط المهاجم الفرنسي مرارا وتكرارا بالرحيل عن صفوف الاتحاد بعد دخوله في العديد من الأزمات المختلفة منذ مجيئه في صيف 2023.

وتسبب كريم بنزيما في رحيل المدرب البرتغالي السابق نونو سانتو، بالإضافة إلى طلبه رحيل غاياردو وزميله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وجاءت تلك الأحداث، قبل إعلان الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، مساء يوم الخميس، عن تعيين لؤي ناظر رئيسا لنادي الاتحاد، خلفا لأنمار الحائلي.

وعن أزمات بنزيما، تحدث ناظر في تصريحات لوسائل الإعلام: "أعتقد أن غاياردو ارتكب أخطاء جسيمة في حق بنزيما كثيرا خلال الفترة الماضية، بطلب التخلي عنه، بالإضافة لارتكاب العديد من الأزمات والأخطاء المستمرة مع الفريق".

وأضاف: "ما فعله غاياردو غير مقبول مع بنزيما، فهو جزء أساسي من المشروع السعودي ومخططات النادي، واستمراره أمر مؤكد، لقد تحدثت مع اللجنة الفنية وأعضاء مجلس الإدارة، لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الملف".

وعن مستقبل غاياردو، قال رئيس الاتحاد الجديد: "بدأنا البحث عن مدرب جديد خلال الفترة المقبلة، وهناك 3 مرشحين لتولي المهمة الفنية، ولا يمكنني الحديث عن هذه الأمور حاليا".

واختتم: "أبشر جماهير الاتحاد أن الموسم القادم سيشهد تطورات عديدة من ميزانية وتعاقدات مختلفة، مما يسعد أنصار النادي لأنهم تحملوا الكثير من الأمور الصعبة في الموسم الماضي".

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تعرض بنزيما لأزمات عديدة منذ انضمامه لصفوف الاتحاد، بدأت برغبته في الحصول على القميص رقم 9 الخاص بحمد الله ثم التكفل بتنفيذ ركلات الجزاء.

كذلك، تسبب في رحيل نونو سانتو، وخالف تعليمات غاياردو المتعلقة بالانتظام في التدريبات، ليتم استبعاده من معسكر الإمارات في يناير الماضي.

واستبعد المهاجم الفرنسي من عدة مباريات بناء على رغبة غاياردو الفنية، فضلا عن إصاباته المتكررة وابتعاده عن التهديف بشكل متواصل.

تلك الأزمات، فجرت غضب جماهير الاتحاد التي طالبت برحيله، خاصة وأنه أهدر 3 ركلات جزاء وسجل ثنائية عكسية في مرمى فريقه.

وإجمالا، سجل بنزيما 16 هدفا وصنع 9 أهداف في 32 مباراة خاضها بمختلف المسابقات المحلية والقارية بجانب البطولة العربية.

المصدر: وسائل إعلام