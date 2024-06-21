مدافع إيطاليا يدخل التاريخ من الباب الخلفي ورقم سلبي غير مسبوق للـ"آزوري"

تلقى منتخب إيطاليا هزيمة قاسية أمام إسبانيا بنتيجة (0-1) مساء أمس الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات في يورو 2024.

وجاء هدف فوز إسبانيا الوحيد بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري خطأ في مرماه عند الدقيقة 55 من عمر المباراة التي جرت ملعب "فيلتينس ارينا - Veltins Arena" بمدينة غلسنكيرشن الألمانية.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، دخل كالافيوري تاريخ البطولة بعدما أصبح أول لاعب إيطالي يسجل هدفا عكسيا على الإطلاق.



من جهتها، أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى سير كالافيوري على خطى كريستيان زاكاردو، الذي سجل هدفا عكسيا في مرمى الطليان بكأس العالم.



وحدث ذلك في نسخة 2006 خلال مباراة إيطاليا وأمريكا، والتي انتهت بالتعادل (1-1).

ولم يكن لهجوم إيطاليا بصمة واضحة، حيث جاءت أول تسديدة بعد مرور 45 دقيقة، وكانت كرة طائشة من فيديريكو كييزا.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن إيطاليا أطلقت 4 تسديدات فقط طوال المباراة أمام إسبانيا.

4 - Italy fired only four shots this game against Spain, the fewest for the Azzurri in a European Championship or World Cup match since this data has been available (since 1980). Powerless.#EURO2024#ESPITA — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 20, 2024

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وأوضحت: "هذا أقل عدد تسديدات لإيطاليا في اليورو أو كأس العالم منذ أن بدأت الشبكة بجمع هذا النوع من البيانات (منذ 1980)".



ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن منتخب إيطاليا صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب ألبانيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متفوقا بفارق الأهداف عن كرواتيا صاحب المركز الرابع والأخير.



وأصبح المنتخب الإسباني هو الفريق الثاني الذي يضمن له مكانا في أدوار خروج المغلوب، بعد المنتخب الألماني المضيف، الذي حقق فوزه الثاني في المجموعة الأولى الأربعاء الماضي على حساب هنغاريا بهدفين دون مقابل.

المصدر: "وسائل إعلام"