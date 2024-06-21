بسبب زوجته.. فيديو اشتباك لاعب الأهلي إمام عاشور وعناصر الأمن بالأيدي في أحد المولات

وثق فيديو نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين لاعب النادي الأهلي المصري إمام عاشور وأفراد الأمن الإداري داخل مول تجاري شهير في الشيخ زايد بالقاهرة بسبب معاكسة زوجته ومضايقتها.

وأظهر الفيديو، إمام عاشور برفقته عدد كبير من الأشخاص وتوجهوا ناحية أفراد الأمن ووقعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين، وظهر فرد أمن مغشيا عليه.

وقال إمام عاشور أنه كان متواجدا في المول الشهير وذهب لإحضار أشياء من السيارة إلا أنه بعد عودته فوجئ بزوجته تخبره بأن أحد أفراد الأمن قام بمعاكستها فقام بالتوجه إليه ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.

اشتباكات بين إمام عاشور وبعض الجماهير داخل مول شهير pic.twitter.com/w0aZewwBAu — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) June 20, 2024

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وكشف موقع "القاهرة 24" تفاصيل المشاجرة بأن لاعب الأهلي حضر رفقة 20 آخرين لإدارة المول الشهير بمنطقة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، وحاول الدخول بعد إغلاق المول، ولكن الإدارة منعت الأشخاص رفقته من الدخول منعا لحدوث مشاجرة بالداخل.

إلا أن إمام عاشور عندما منعه الأمن من الدخول تعدى على مشرف أمن بالضرب بمساعدة الأشخاص رفقته حتى فقد وعيه من شدة الضرب.

وأكمل الموقع أن فرد الأمن ينتمي لشركة خاصة ليست تابعة للإدارة الرسمية للمركز التجاري، وأن فرد الأمن أصر على تحرير محضر ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، واتهمه فيه وآخرون رفقته بالتعدي عليه، وأرفق في بلاغه عدة مقاطع فيديو مصورة توثق لحظة التعدي عليه.

ويجري رجال الأمن عمليات تفريغ كاميرات المراقبة ومحاورة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"