روسيا.. حصاد اليوم السابع لـ"ألعاب بريكس 2024"

أضاف المنتخب الروسي 50 ميدالية إلى رصيده في اليوم السابع من دورة "ألعاب بريكس 2024"، المقامة حاليا في مدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان الروسية، وتستمر حتى 23 يونيو الجاري.

ورفعت روسيا رصيدها إلى 312 ميدالية منها 156 ميدالية ذهبية و93 ميدالية فضية إضافة إلى 63 ميدالية برونزية، متفوقة بفارق كبير على وصيفتها بيلاروس، التي حصدت 134 ميدالية (26 ميدالية ذهبية، 49 ميدالية فضية، 59 ميدالية برونزية)، ومن ثم الصين في المرتبة الثالثة برصيد 55 ميدالية فقط.

بينما تشغل مصر المركز الـ18 في الترتيب العام برصيد 5 ميداليات فقط (فضية واحدة إضافة إلى 4 ميداليات برونزية)، فيما نالت الإمارات وسوريا ميدالية برونزية واحدة لكل منهما.

وفي ما يلي ترتيب الدول الـ10 الأوائل في "ألعاب بريكس 2024":

1- روسيا – 312 ميدالية (156 ذهبية، 93 فضية، 63 برونزية)

2- بيلاروس – 134 ميدالية (26، 49، 59)

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3- الصين – 38 ميدالية (17، 12، 9)

4- أوزبكستان – 38 ميدالية (4، 13، 21)

5- إيران – 29 ميدالية (4، 10، 15)

6- البرازيل – 22 ميدالية (3، 9، 10)

7- أذربيجان – 11 ميدالية (3، 3، 5)

8- الهند – 16 ميدالية (1، 3، 12)

9- منغوليا – 8 ميداليات (1، 1، 6)

10 أرمينيا – 7 ميداليات (ميدالية ذهبية، 6 ميداليات برونزية).

المصدر: RT