"ألعاب بريكس 2024".. الروسية لاغنو تهيمن على لعبة الشطرنج

واصلت الروسية يكاترينا لاغنو هيمنتها على لعبة الشطرنج اليوم الأربعاء، وذلك ضمن دورة "ألعاب بريكس 2024" المقامة حاليا في مدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان الروسية.

وأحرزت يكاترينا لاغنو الميدالية الذهبية للشطرنج الخاطف، بعد أن احتلت المركز الأول برصيد (10.5) نقطة بعد 11 جولة، متفوقة على اللاعبتين الصينيتين سونغ يوسين وغو تسو، اللتين شغلتا المركزين الثاني والثالث برصيد (9) نقاط و(8.5) نقطة على الترتيب.

وفي فئة الرجال، حصل الأستاذ الروسي أندريه يسيبينكو على الميدالية الذهبية أيضا، بعد أن احتل المركز الأول برصيد 9 نقاط حصدها بعد 11 جولة، متفوقا على كل من مواطنه فلادسلاف أرتيميف، والبيلاروسي مكسيم تساروك، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

المصدر: RT