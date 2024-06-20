"ألعاب بريكس 2024".. الروسي يميلين يفوز بذهبية المصارعة

أحرز الروسي سيرغي يميلين الميدالية الذهبية للمصارعة اليونانية الرومانية اليوم الخميس، ضمن دورة "ألعاب بريكس 2024" في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وجاء تتويج سيرغي يميلين على حساب المصارع الأذربيجاني زيا باباشوف، إثر فوزه عليه في النزال النهائي الذي جمعهما ضمن فئة وزن ما دون 63 كغم.

بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الأوزبكي حسين الدين أوليمبويف.

يذكر أن سيرغي يميلين، ولد يوم 16 يونيو 1995 في جمهورية موردوفيا الروسية، وهو بطل العالم لعام 2018 وبطل أوروبا في عامي 2018 و2021، وحصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2020.

المصدر: RT