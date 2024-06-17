رونالدو مهنئا نجله من "يورو 2024": "الوقت يمر بسرعة.. والدك يحبك كثيرا!

هنأ النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجله كريستيانو جونيور بمناسبة ربيعه الرابع عشر، وذلك خلال تحضيرات قائد منتخب البرتغال لانطلاقة مباريات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

ويبدأ كريستيانو رونالدو مشواره مع منتخب بلاده في نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" بمواجهة نظيره التشيكي، ضمن مباريات المجموعة السادسة (F) للبطولة.

ورغم التركيز الشديد مع منتخب البرتغال فإن رونالدو لم ينس الاحتفال مع نجله كريستيانو جونيور بعيد ميلاده الرابع عشر.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، رسالة لنجله كريستيانو جونيور، قال فيها: "لا يمكنني تصديق أنك وصلت لعمر 14 عاما، الوقت يمر بسرعة.. كل التهاني لك يا شريكي.. والدك يحبك كثيرا".

Nem acredito que já tens 14 anos, o tempo voa. Parabéns, meu parceiro! O pai ama-te muito. 🎂 pic.twitter.com/RZZkDPCfEq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 17, 2024

ويلعب "رونالدو الصغير" حاليا في صفوف فريق الناشئين بنادي النصر، وهو يمتلك إمكانيات عالية أظهرها في العديد من المناسبات من قبل.

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ويطمح رونالدو، الذي أتم عامه التاسع والثلاثين في فبراير الماضي، أن يسلك نجله طريقا في عالم كرة القدم مشابها لما حققه والده، إذ يجبره على الالتزام بنظام تدريبات وأسلوب غذائي وبدني صارمين كي يبقى في أعلى لياقة فنيا وبدنيا.

وسيشارك النجم البرتغالي في بطولته القارية السادسة، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 بطولات أوروبية متتالية، كما أنه الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية للرجال برصيد 128 هدفا سجلها خلال 204 مباريات رسمية.

ومر ما يقارب 20 عاما بين هدفه الأول للبرتغال في مرمى اليونان ببطولة أمم أوروبا 2004 وآخر هدف له أمام ليختنشتاين في نوفمبر 2023، ووصل إلى قمة مسيرته الدولية حين قاد بلاده للفوز ببطولة أوروبا 2016.

يذكر أن يورو 2024 في ألمانيا قد تكون الأخيرة في مشوار كريستيانو رونالدو على صعيد البطولات الكبرى، أو على الأقل في البطولة القارية.

المصدر: RT